Hamilton: Ik ben gelukkiger en sterker dan ooit

,,Laten we niet te veel op de zaken vooruitlopen, je hebt het nooit volledig in eigen hand'', meldde Hamilton in Sotsji in aanloop naar de Grote Prijs van Rusland op zondag. ,,Maar wat ik wel weet is dat ik fitter, sterker en gelukkiger ben dan ooit.''

Hamilton wees erop dat er dit jaar veel is veranderd in het team van Mercedes. ,,Zaken die voor buitenstaanders niet te zien zijn. De relaties zijn beter, de communicatie, de aansturing én de gezondheid.''



De Brit won vier van de vijf laatste grands prix en verwacht ook zondag een sterk optreden in Sotsji. ,,Onze auto is al dik in orde, maar het is nog wel een uitdaging om ook de banden goed te krijgen. We staan er zonder meer uitstekend voor'', aldus de viervoudig wereldkampioen, die kan bogen op twee zeges in Rusland (2014 en 2015).