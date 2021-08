Hamilton grapt over dramatische start: ‘We maken het onszelf niet makkelijk...’

Na een zeer chaotische start en een knappe inhaalrace werd de Brit dus derde. In zijn interview na afloop grapte hij over de fout van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die de wedstrijd al meteen aardig op z'n kop gooide: ,,We maken het onszelf niet makkelijk, haha. Hier leren we van. Het was niet ons beste resultaat, maar er komen nog veel meer races.”



Hamilton concludeerde dat een derde plek misschien wel het maximaal haalbare was. ,,Ik heb alles gegeven.” Dat hij de leiding in de WK-stand overneemt van Max Verstappen, ziet hij als een mooie bonus. ,,We begonnen aan dit weekend zonder te weten wat er allemaal ging gebeuren. Dus gezien de omstandigheden accepteer ik dit.”