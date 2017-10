'Hamilton gaat voor de genadeslag'

Zondag wordt de GP in de Verenigde Staten gereden. Formule 1-verslaggever Rik Spekenbrink verwacht dat het voor Hamilton een bijzondere race kan worden. ,,Hamilton gaat voor de genadeslag. Hij won vier van de vijf races hier in Austin. Mocht hij dat zondag weer doen, dan kan het zomaar zijn dat hij wereldkampioen wordt". Racefans die niets willen missen, kunnen zondag naar het circuit in Zandvoort komen. Daar wordt de race gratis uitgezonden.