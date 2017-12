Hamilton excuseert zich voor 'pesten' neefje in jurk

,,Ik ben zo verdrietig, kijk mijn neefje nou'', zegt Hamilton, waarna hij zich tegen het jongetje keert. ,,Heb je dit voor kerst gekregen? Waarom vraag je een prinsessenjurk voor kerst? Jongens dragen geen prinsessenjurk!''



Het kwam de Britse coureur, die het filmpje al snel weer verwijderde, op veel boze reacties te staan. ,,Ik was gisteren gewoon wat aan het dollen met mijn neefje. Toen ik me realiseerde dat mijn woorden ongepast waren, heb ik mijn bericht weer verwijderd'', schreef Hamilton dinsdag op Twitter.



,,Ik wilde niemand beledigen of aanvallen. Ik vind het geweldig dat mijn neefje zich vrij voelt om zichzelf te zijn, zoals we dat allemaal zouden moeten doen. Ik bied mijn diepste verontschuldigingen aan voor mijn gedrag. Ik ben er altijd voorstander van geweest dat mensen hun leven mogen inrichten zoals ze dat zelf willen. Hopelijk kan dit ongepaste moment me worden vergeven.''