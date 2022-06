Hamilton en Russell kunnen weer lachen: ‘Wordt steeds leuker om in deze auto te rijden’

,,Deze derde plaats is heel mooi. We moeten dit jaar zo’n gevecht leveren met onze auto, maar we blijven gefocust en geven niet op. Daar ben ik heel trots op”, zei Hamilton, die vorige week in Azerbeidzjan nog amper uit zijn auto kon komen vanwege rugpijn. In Montreal stapte hij lachend uit zijn Mercedes.

,,Red Bull en Ferrari zijn op dit moment nog iets te snel voor ons, maar we komen dichterbij. We blijven pushen en we gaan uiteindelijk vechten met deze jongens”, aldus Hamilton, die achter Max Verstappen (Red Bull) en Carlos Sainz (Ferrari) derde werd.

Teamgenoot George Russell eindigde als vierde. ,,We hebben vrijdag op zaterdag veel aanpassingen gedaan aan de auto. Het was een van de weinige keren dat we de juiste beslissing maakten wat betreft de setup”, aldus Hamilton. ,,Het wordt steeds leuker om in deze auto te rijden. Hij is nog steeds niet perfect, maar wel bijna. We zijn niet ver weg meer. Ik hoop dat we die andere jongens op een bepaald moment kunnen pakken.”

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AFP

