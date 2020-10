Hamilton en Bottas willen vrijdagtrainingen schrappen, Verstappen is het deels eens

,,We zijn te veel aan het trainen als je het mij vraagt", zei Bottas nadat hij poleposition had gepakt voor de Grote Prijs van de Eifel zondag op de Nürburgring. ,,Met minder oefensessies zullen sommige teams de juiste afstelling vinden en andere teams niet, omdat de tijd ontbreekt. Dat spreekt me eerlijk gezegd best wel aan."

Ook wat Hamilton betreft, kan een Formule 1-weekeinde prima uit twee racedagen bestaan in plaats van drie. ,,Ik denk niet dat we de vrijdag nog nodig hebben", reageerde de Brit, die zondag vanaf de tweede startpositie begint aan de Grand Prix. ,,Het feit dat ik de tweede tijd reed in de kwalificatie heeft niets te maken met de geschrapte trainingen op vrijdag", doelde hij op de twee vrije oefensessies die door de hardnekkige mist niet konden doorgaan. ,,Ik kan daar goed mee leven.”

Max Verstappen, die zondag met zijn Red Bull vanaf de derde startplek begint, was het deels eens met zijn twee grootste rivalen, maar ging niet meteen mee met het voorstel om de vrijdagtrainingen dan maar gelijk te schrappen. ,,Als je weet dat je maar één training hebt om de auto zo optimaal mogelijk af te stellen, zit iedereen er gelijk bovenop. Dat is heel wat anders dan in de huidige situatie. We hebben nu zoveel trainingstijd dat we de zaken rustig nog eens kunnen doornemen en ook details in de nacht nog kunnen uitwerken indien nodig."