Hamilton crasht in laatste training, Verstappen vijfde

De grote verliezer van de laatste sessie was Lewis Hamilton. Op het circuit waar hij vaker dan waar dan ook niet het einde van een Formule 1-race haalde, zette hij na een half uur trainen zijn Mercedes in de muur. In bocht 12 verloor de wereldkampioen hem, probeerde hij tevergeefs te corrigeren waarna hij in de bandenstapels belandde. Het gevolg was code rood



In de resterende 13 minuten nam Leclerc de snelste tijd (1.44,206) over van ploeggenoot Sebastian Vettel en klokte Verstappen de vijfde tijd. Vanmiddag om 15.00 uur gaat het er in de kwalificatie pas echt om in België. De vraag is nog hoe het dan met de Mercedes van Hamilton gesteld is.