Hamilton blijft vechten voor diversiteit in Formule 1: ‘Zolang ik lucht in mijn longen heb’

Hamilton verlengde begin deze maand eindelijk zijn contract bij de Duits renstal. Onderdeel van de eenjarige deal is de vorming van een liefdadigheidsorganisatie die meer diversiteit en inclusie in de autosport gaat ondersteunen. ,,Verandering is nog steeds nodig. De ongelijkheden in onze sport en in de wereld zijn er nog steeds en we moeten blijven streven naar gelijkheid voor iedereen en kansen voor iedereen. In alles wat ik doe blijf ik werken aan het creëren van kansen voor gekleurde kinderen, binnen de wetenschap, techniek en kunst.”



De W12 moet Hamilton naar zijn achtste wereldtitel voeren. De auto wordt dinsdag onthuld en onlangs plaatste Mercedes een foto met een met zwarte verf gevuld verfpistool, waarmee de suggestie is gewekt dat de auto in het nieuwe seizoen opnieuw zwart van kleur is en niet traditioneel zilver.