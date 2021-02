Hamilton blijft dé grootverdiener, Verstappen en co komen niet in de buurt

Na maandenlang onderhandelen, was de deal maandag dan toch eindelijk rond. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verlengde zijn contract met één jaar bij Mercedes. Een nieuwe miljoenenovereenkomst. Hamilton, de best betaalde F1-coureur aller tijden met in zijn carrière meer dan 500 miljoen euro aan inkomsten, zal in 2021 zo’n 45 miljoen opstrijken, bonussen meegerekend. Dat is in lijn met zijn salaris vorig jaar.



Achter Hamilton volgt Max Verstappen op gepaste afstand. Het loon van de 23-jarige Red Bull-coureur wordt geschat op 30 miljoen euro per jaar, zo schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Een enorm contract dat een jaar geleden werd afgesloten door Red Bull, dat de interesse van Ferrari en Mercedes voor hun goudhaantje zo de kop wilde indrukken.