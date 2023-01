Haas presenteert als eerste Formule 1-team de auto voor komend seizoen

Formule 1 scherpt regels voor politieke uitingen coureurs aan, toestem­ming voortaan vereist

In de Formule 1 worden strengere regels van kracht voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond de races. Coureurs moeten hiervoor vanaf nu toestemming hebben van autosportbond FIA, anders zijn zij in overtreding. Dit staat in een nieuw reglement van de bond.

20 december