Haas bevestigt: Fittipaldi vervangt Grosjean bij tweede race in Bahrein

De brandwonden op de handen van de Fransman maken dat hij niet kan racen in de tweede race op het circuit in het Midden-Oosten. ,,Het is beter dat Romain op zijn minst één race overslaat”, zegt teambaas Guenther Steiner. ,,Daarna was de keuze simpel. Pietro is al twee seizoenen bij ons als test- en reserverijder. Hij is altijd geduldig geweest en is klaar voor deze kans.”