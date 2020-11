Grosjean kan alweer lachen: ‘Maar zonder halo had ik niet tegen jullie kunnen praten’

Visser ziet groeiende waardering vrouwen in de autosport: 'Maar dat geld heb ik niet’

13 november Beitske Visser zal volgend jaar vaak in één adem worden genoemd met Max Verstappen. De 25-jarige autocoureur uit Dronten komt uit in de vrouwelijke raceklasse W Series en die valt komend seizoen volledig samen met de Formule 1. Ze zal in acht weekenden een race rijden in het voorprogramma van de Formule 1.