Grappende Verstappen na tik op de vingers: ‘Volgende keer doe ik wel een donut’

Podcast Formule 1 | ‘Max Verstappen was soeverein, dominant, machtig, heersend’

27 juni Max Verstappen won de GP van Oostenrijk. Het was alweer de vierde zege van Red Bull op rij dit seizoen. Door de zege vergrootte Verstappen zijn voorsprong op wereldkampioen Lewis Hamilton naar 18 punten. En het mooie nieuws is, volgend weekend is er weer een race in Oostenrijk. Met andere woorden, Verstappen is on track. Over het zelfvertrouwen, de continue twijfel die wordt gezaaid door Mercedes en veel meer praten F1-watcher Arjan Schouten en presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe Pitstop.