Grand Prix van Zandvoort: wat weet jij van de F1?

Formule 1-team Haas gaat door met coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg

De coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg rijden ook volgend jaar in de Formule 1 voor de renstal Haas. Het Amerikaanse team maakte in de aanloop naar de Dutch GP op Zandvoort bekend dat de 30-jarige Deen en de 36-jarige Duitser hun contract hebben verlengd tot en met 2024. Samen hebben ze al 346 grands prix in de Formule 1 gereden.