Grand Prix van Zandvoort strikt André Rieu voor volkslied: ‘Het wordt een spetterende show’

Na Floor Jansen in 2022 nemen eind volgende maand violist André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest het volkslied voor hun rekening voor de start van de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort. Dat maakte de Limburgse wereldster gisteravond zelf bekend na zijn Vrijthof-concert in Maastricht. Hij doet de zogenaamde Pre Race Show samen met en DJ La Fuente.

,,Wij spelen dan op de racebaan zelf, vlak voor de start. Twee nummers mogen we brengen, het Wilhelmus en de Second Waltz. En daarna moeten we heel snel aan de kant, want dan gaan de coureurs starten voor de wedstrijd”, aldus Rieu gisteravond bij 1Limburg.

Een optreden bij een sportevenement is niet nieuw voor Rieu, die bijvoorbeeld in 1995 optrad in de Arena tijdens de rust van Ajax-Bayern München in de halve finale van de Champions League tussen Ajax en Bayern München in Amsterdam Arena. Dat betekende destijds zijn internationale doorbraak. ,,Toen speelde ik ook de Second Waltz en dat heeft heel veel teweeg gebracht.”

Rieu voelt zich vereerd met het verzoek uit Zandvoort. ,,Mijn orkest kan niet wachten. Ik volg Max Verstappen al jaren en toen ik gevraagd werd om met mijn orkest vóór de start van de F1 race in Zandvoort op te treden, was ik meteen laaiend enthousiast. Ook alle mensen in mijn orkest trouwens! Samen met DJ La Fuente gaan we er een spetterende show van maken voor de tv-kijkers wereldwijd.”

Vorig jaar werd het volkslied bij de start van de Grand Prix in Zandvoort gezongen door Floor Jansen.

Volledig scherm DJ La Fuente en André Rieu. © GP van Zandvoort

