Grand Prix van China tot en met 2020 op Formule 1-agenda

De Grand Prix van China, die wordt verreden op het Shanghai International Circuit, staat al sinds 2004 op de kalender. De baan is beroemd om de vele mogelijkheden om in te halen. De wedstrijd vindt dit seizoen in het weekend van 15 april 2018 plaats. In april van dit jaar behaalde Max Verstappen de derde tijd op het Shanghai International Circuit.



,,China heeft al laten zien dat het onze sport omarmt en we geloven dat er nog veel meer te halen valt in dat geweldige land", zegt Formule 1-baas Chase Carey over de deal op de website van de Formule 1.