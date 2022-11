Grand Prix van Brazilië: dit is het tijdschema voor Max Verstappen en consorten bij het sprintweekend

Na een jaar vol hoogtepunten, van slagroom en kersen op een megataart, liggen er voor Max Verstappen, Red Bull Racing en hun fans nog twee uitdagingen te wachten. Met nog twee zeges is de tweevoudig wereldkampioen ook percentueel de beste Formule 1-coureur ooit in één kalenderjaar. Ligt de weg naar geschiedenis voor Verstappen al in Brazilië open?

Na sprintraces in Imola (Italië) en Spielberg (Oostenrijk) vindt zaterdag in Interlagos voor de derde en laatste keer de sprintrace plaats. Dat heeft effect op het schema voor het eind van deze week: op vrijdag een vrije training, dan de kwalificatie en op zaterdag de tweede vrije training en de sprintrace op het 4,309 kilometer lange circuit. Die duurt 24 ronden (of dertig minuten). De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag. De winnaar krijgt 8 punten, de nummer twee 7, de nummer drie 6 etc, etc. Verstappen was in Imola en Spielberg dit jaar de sterkste.