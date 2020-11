GP waar Verstappen vorig jaar won, gaat mogelijk niet door

Verstappen pessimis­tisch over 2021: ‘Denk niet dat we Mercedes kunnen uitdagen’

9 november Mercedes zal ook in 2021 bijna niet te verslaan zijn. Die pessimistische verwachting spreekt Max Verstappen uit in een uitgebreid interview op de website van de Formule 1. ,,Ik ben realistisch, persoonlijk denk ik niet dat we volgend jaar Mercedes echt kunnen uitdagen. Hopelijk is onze auto iets beter, maar het wordt gewoon weer heel moeilijk Mercedes te verslaan”, zegt de coureur van Red Bull.