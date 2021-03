GP Bahrein opent deuren voor gevaccineerde fans

Video Animatie: zo overleefde Romain Grosjean horror­crash in Bahrein

22 februari In een documentaire van de Franse zender Canal+ is via een indrukwekkende animatie nogmaals duidelijk geworden dat de halo het leven heeft gered van Romain Grosjean. ,,En ik was de eerste tegenstander van die constructie. Wat een idioot was ik...”