Goed nieuws voor Max Verstappen: Lewis Hamilton krijgt gridstraf van vijf plaatsen in Brazilië

Vettel veraf­schuwt teamorders in Formule 1: ‘Ik snap het wel, maar leuk is het niet’

Sebastian Vettel heeft zich expliciet uitgesproken tegen het geven van teamorders in de Formule 1. ,,Ook al is het soms eenvoudig uit te leggen, ik ben ertegen en pleit ervoor nooit stalorders te geven in een race. Niemand vindt het leuk”, zei de viervoudig wereldkampioen in aanloop naar de Grote Prijs van Mexico.

5 november