Gesprek Red Bull met Verstappen: 'Max' stoeltje staat echt niet onder druk'

Volgens de coureur is het alleen maar ‘heel professioneel’ van Red Bull om met Verstappen om tafel te gaan. ,,Als mijn tuinman niet komt opdagen om het gras te maaien, hoef ik hem ook niet te betalen. Red Bull betaalt Max voor punten en prestaties, als die uitblijven, ga je een gesprek aan.”



Horner kondigde gisteren aan met Verstappen ‘een andere opbouw van het raceweekeinde’ te bespreken. Coronel weet wat de Brit bedoelt. ,,Max heeft die mooie, natuurlijke drang om altijd de snelste te zijn. Of het nu donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag is. Hij wil altijd bovenaan het lijstje staan. Dat kan ook in de weg zitten. Er is maar één lijstje dat telt, de race-uitslag op zondag. Dat zullen ze met hem bespreken.”



Verder heeft Verstappen niet te vrezen, denkt ook Coronel. ,,Hij is de mooiste ruwe diamant in de sport van de afgelopen 10 jaar. Die moet je polijsten. Geduld hebben ze wel bij Red Bull, want ook in Monaco kon iedereen zien wie de snelste man was. Max Verstappen.”