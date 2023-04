Geschrokken Ocon ontwijkt ternauwernood groep mensen in pitlane: ‘Had een enorme ramp kunnen zijn’

Met videoEsteban Ocon en een groep medewerkers en fotografen hebben vlak voor het einde van de Grand Prix van Azerbeidzjan de schrik van hun leven gekregen. De Franse coureur van Alpine moest in de remmen toen hij in de voorlaatste ronde naar binnen kwam voor een setje zachte banden. Bekijk de opmerkelijke beelden hierboven.

De fotografen en het personeel dachten blijkbaar dat er niemand meer naar binnen zou komen en stonden al midden op de weg in de pitstraat om zich klaar te maken voor de podiumceremonie. Omdat Ocon alert reageerde en de mensen op tijd aan de kant sprongen, werd een ongeluk ternauwernood voorkomen.

,,Dat is iets dat we niet willen zien”, reageerde een geschrokken Ocon, die vijftiende werd en buiten de punten eindigde. ,,Ik begrijp niet waarom we beginnen met het voorbereiden van het podium en de ceremonie terwijl de race nog onderweg is.”

,,Ik kom met 300 kilometer per uur de pitlane binnen en zie opeens allemaal mensen om me heen. Ik moest remmen en de mensen ontwijken. Als ik het rempunt mis, had dit een grote ramp kunnen zijn. Dit is gekkenwerk en moet absoluut besproken worden.”

Bekijk de reactie van Ocon.

FIA stelt onderzoek in

Daar denkt de FIA hetzelfde over. De autosportfederatie laat weten het incident in onderzoek te hebben. Stafleden van de FIA zouden hebben toegestaan dat teampersoneel zich al verzamelde op het gedeelte van de pitstraat waar de huldiging wordt gehouden (het zogeheten parc fermé), terwijl de race nog niet klaar was.

‘We onderzoeken het incident in de pitstraat in de laatste ronde’, staat in een verklaring. ‘Vertegenwoordigers van de FIA die verantwoordelijk zijn voor het parc fermé moeten zich melden bij de stewards.’

Volledig scherm Esteban Ocon. © Pro Shots / Michael Potts

