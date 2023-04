Geen zorgen bij Max Verstappen ondanks ‘vreselijke tweede sector’: ‘Tijdens de race kunnen we vechten’

Verstappen zette in Q2 van de Sprint Shootout nog de snelste tijd neer, maar in het laatste deel verliep zijn rondje verre van vlekkeloos. ,,Tijdens de eerste run op de softs, had ik een groot moment bij bocht vijf en zes. Daardoor werden de banden erg heet en had ik ook een momentje bij bocht zeven. Dus tijdens de piekronde met de meeste grip hadden we een vreselijke tweede sector. Dat was niet fantastisch. Dit verklaart wel het gat naar Ferrari.”

Het verschil met Leclerc, die vrijdag al de beste tijd klokte en daarom ook morgen in de hoofdrace vanaf pole mag beginnen, was 29 honderdsten. Teamgenoot Sergio Pérez was anderhalve tiende rapper dan de Nederlander. ,,Het is jammer dat we derde zijn geworden, al zit het met de snelheid wel goed. Maar met deze hitte en hoe de banden zich gedragen gaat het geen eenvoudige sprint worden. Hier zal wel wat bandenmanagement bij komen kijken. Maar ik maak me geen zorgen. Tijdens de race kunnen we vechten.”