Geen titelrace in Super Formula voor Gasly door tyfoon

Verstappen over verlengen contract: Dit voelt goed

8:25 Max Verstappen wilde vandaag na de tweede vrije training in Austin weinig woorden vuilmaken aan het hoe en waarom van zijn contractverlenging tot 2020 bij Red Bull. Wanneer de deal was beklonken, waarom hij niet heeft gewacht tot begin van volgend seizoen, of hij al meer weet over de motor van de auto na 2018, hij ging er niet op in.