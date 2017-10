Geen gridstraf voor Verstappen na 'hinderen' Bottas

De Finse coureur van Mercedes kon na zijn inhaalmanoeuvre, waarbij Verstappen gas terug nam, de bocht niet scherp genoeg nemen. Volgens Bottas verdiende de coureur van Red Bull daarvoor een straf. ,,Hij brak mijn lijn de bocht in, dat kostte me tijd. Hij reed me in de weg.''



Verstappen was zich na afloop van de kwalificatie, waarin hij de tweede tijd klokte en zich dus verzekerde van een plek op de eerste startrij, van geen kwaad bewust. ,,Waar moest ik dan heen? Als hij zich verremt, is dat aan hem volgens mij.''



De stewards gaven Verstappen gelijk. Vorige week tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten kreeg Verstappen het nog aan de stok met een steward, die hem een ingrijpende tijdstraf bezorgde. De Limburger noemde de functionaris een mongool maar excuseerde zich daar later weer voor.