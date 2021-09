Geen gridstraf voor Max Verstappen na inhalen tijdens rode vlag bij training

,,Het is in orde. Hij zal niet worden gestraft”, zei teambaas Christian Horner van Red Bull snel nadat Verstappen zijn verhaal had gedaan bij de stewards. Even later kwam ook de FIA met een officiële verklaring, waarin staat dat Verstappen er alles aan deed om zo snel vaart te minderen. ,,Hij heeft bij het zien van de rode vlag onmiddellijk en op een veilige manier zijn snelheid verminderd”, luidde het oordeel. Verstappen krijgt daarom ook geen reprimande.

Verstappen overtuigde de stewards ervan dat hij direct had afgeremd toen hij de rode vlag signaleerde. Hij reed op dat moment 260 kilometer per uur, terwijl de vlak voor hem rijdende Stroll slechts 110 kilometer per uur reed. Door het grote verschil in snelheid passeerde de Nederlander Stroll, maar hij deed daarbij helemaal niets verkeerd. Sterker nog; Verstappen was volgens de stewards zo alert dat hij al van het gas af was nog voordat de rode vlag zichtbaar was.