Gedegradeerde Gasly: Nieuws kwam als een schok voor me

In de paddock van Spa-Francorchamps reageerde Pierre Gasly vanmiddag voor het eerst op zijn ‘degradatie’ van Red Bull Racing naar Toro Rosso. ,,Dit is niet wat me verteld was na de laatste race in Boedapest.‘’

Door Arjan Schouten

Het was topman Helmut Marko die hem belde, Pierre Gasly weet het nog precies. ,,Om 8 uur 42 ‘s morgens, op de ochtend dat het nieuws bekend gemaakt zou worden. Het kwam toch wel als een behoorlijke schok voor me, heel teleurstellend nieuws’‘, zo vertelde de 23-jarige Fransman vanmiddag in België voor het eerst over de beslissing om hem na twaalf races te vervangen voor Alexander Albon.

Volledig scherm Pierre Gasly praat met de media. © Getty Images

Niet Gasly zit morgen bij de eerste training op Spa-Francorchamps in de tweede RB15 net als Max Verstappen, maar dus Albon. En dat is niet waar Gasly rekening mee hield, toen hij na de laatste race in Boedapest na een teleurstellende eerste seizoenshelft op vakantie trok. ,,Dit is niet wat me eerder verteld was na de grand prix in Boedapest. Alles was daar heel duidelijk en besproken, volgens mij. Wat er daarna veranderd is? Geen idee.‘’

Gasly vertelde het vandaag in het trainingsjack van Toro Rosso dat hij vorig jaar na de afsluitende race in Abu Dhabi voor het laatst gedragen dacht te hebben. Na het vertrek van Daniel Ricciardo mocht hij eerder dan verwacht ‘promoveren’ naar het grote Red Bull. Daar wist de Fransman echter geen moment te overtuigen, zo werd hem onder meer aangerekend dat hij moeite had met auto’s inhalen. Een vierde plaats op Silverstone was zijn beste resultaat.

Quote Natuurlijk konden er dingen beter, maar het is geschiede­nis nu. Het gaat toch niet meer veranderen. Pierre Gasly

,,Of ik de beslissing om me in te ruilen begrijp? Mwah, dat is nu niet zo belangrijk meer, hè‘’, meende Gasly. ,,Natuurlijk konden er dingen beter, maar het is geschiedenis nu. Het gaat toch niet meer veranderen. Ik kan me nu dus beter focussen op de negen races die ik nog bij Toro Rosso krijg. Daarin moet ik negen keer op m’n best zijn.‘’

Wellicht dat hij zo alsnog een tweede kans af kan dwingen bij Red Bull. Zo wordt het tenminste toch gecommuniceerd door het team, dat ze na 2019 pas gaan kiezen wie er in 2020 naast Verstappen in de tweede auto zit. Gasly: ,,Het is niet dat ik daar nu al mee bezig ben. Maar anders dienen zich ook wel andere opties aan, denk ik.‘’