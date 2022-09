Gazzetta: ‘Red Bull gaf in 2021 meer uit dan toegestaan’

Podcast Formule 1 | ‘Welk team gaat Nyck de Vries nu oppikken?’

Twee Nederlanders aan de start van een Grand Prix. Rekenwerk na de kwalificaties door gridstraffen. Een safety car finish. En eindelijk beide Nederlanders in de punten. Over het weekend van Max en Nyck praat Etienne Verhoeff na met Marijn Abbenhuijs, die voor AD Sportwereld in Italië was.

11 september