Gasly: Voor Max eindigen is niet eens zo belangrijk, het gaat om het maximale

Door Arjan Schouten



Zeker vijftig journalisten verzamelden zich vanmiddag om een houten tafel in de hospitality van Red Bull Racing. Reden voor de massale aanloop, de persbabbel van Pierre Gasly. De coureur op de schopstoel, als je de Formule 1-buzz mag geloven. Nog niet één keer in de top-4 geëindigd, wat hem vorig jaar als coureur van Toro Rosso nog wel lukte. Pas goed voor 37 wk-punten na acht races, waar ploeggenoot Max Verstappen er al 100 heeft verzameld. En behoorlijk door de ondergrens gezakt bij de laatste twee afspraken in Canada (achtste) en het eigen Frankrijk (tiende). ,,Dat was natuurlijk niet het weekend waar ik op gehoopt had”, zo trapte Gasly vandaag op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg een open deur in. ,,Maar dat is geweest”, zo vervolgde hij. ,,We zijn nu in Oostenrijk. Nog altijd niet tevreden over de prestaties, we weten allemaal dat het beter moet. En daar krijgen we hier weer nieuwe kans voor.”