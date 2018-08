Gasly: Max is een van de besten, dus ik zie dit als een geweldige kans

Pierre Gasly, de nieuwe teammaat van Max Verstappen, sprak in Spa voor het eerst over zijn aankomende avontuur voor 2019. ,,Niemand hoeft me te vertellen wat ik moet doen bij een topteam. Leveren op de baan."

Door Arjan Schouten



Hij is anderhalf jaar ouder, maar kent zijn plaats. Met slechts 17 Grands Prix achter zijn naam en een vierde plaats als beste resultaat, begint Pierre Gasly naast Max Verstappen (72 Grands Prix, drie zeges) straks voor de buitenwereld overduidelijk als tweede coureur. Niet erg voor de Fransman, die een week na het telefoontje met het promotiebericht van Helmut Marko nog altijd op een roze wolk zit. ,,Max is een van de beste coureurs van het moment. En als ik de beste wil worden, moet ik met de besten zien te vechten. Dus ik zie dit als een geweldige kans," zo sprak de Fransman, die dit seizoen gewoon nog afmaakt bij zusterteam Toro Rosso, vandaag in Spa.

,,Het is ongelofelijk hoe snel dingen kunnen gaan in de Formule 1’‘, aldus Gasly, die einde vorig jaar toen Verstappen in Maleisië zijn tweede zege pakte, pas zijn eerste Formule 1-race reed. ,,Ik was net zo verrast als iedereen toen ik het nieuws hoorde dat Daniel Ricciardo voor Renault koos, maar van vakantie kwam het toen niet echt meer. Het was heel moeilijk voor mij om echt afstand te nemen met het besef dat er een stoeltje vrij zou komen bij Red Bull. Tot het telefoontje kwam. Echt, ik heb hier heel veel zin in."

Veel tijd om aan te passen aan het topteam zal hem niet gegund worden. Zelf verving hij eind vorig jaar Danil Kvyat bij Toro Rosso, die een seizoen eerder nog het veld moest ruimen bij Red Bull voor Verstappen. ,,Niemand hoeft me te vertellen wat er straks van me verwacht wordt. Ik moet leveren op de baan," aldus Gasly. ,,Red Bull is een topteam, daar horen druk, verwachtingen en resultaten bij."