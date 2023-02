Fysieke training legt Nyck de Vries geen windeieren: ‘Maar ik heb wel een probleempje met mijn pak’

Nyck de Vries is klaar voor zijn eerste seizoen als Formule 1-coureur. De Nederlander heeft deze winter hard aan zijn fysiek gewerkt om de stress en de druk van het rijden in de auto beter aan te kunnen en voelt zich sterk. ,,Maar ik heb wel een probleempje met mijn pak.”

Er werd ook in Bahrein weer aan gerefereerd. De manier waarop Nyck de Vries zichzelf afgelopen september met veel pijn en moeite uit de Williams hees. De Formule 1 bleek in fysiek opzicht een stuk pittiger dan de raceklassen waarin hij al zoveel ervaring had opgedaan, ondervond hij toen hij in het Italiaanse Monza debuteerde als de vervanger van de zieke Alexander Albon. En dus wist hij sinds hij kort daarna een contract tekende als één van de coureurs van AlphaTauri dat er werk aan de winkel was.

Hij vertelde erover, eerder deze maand in een interview aan deze website tijdens de car launch van zijn nieuwe team in New York. De Vries maakte daarbij de grap dat hij de voorbije maanden zoveel extra spiermassa heeft gekweekt dat hij in Bahrein zijn auto misschien wel niet ín zou kunnen komen. Hoe dan ook moet zijn verbeterde fysieke conditie hem helpen in het aanstaande raceseizoen.

Het feit dat hij van alle coureurs die op de eerste testdag op het Bahrain International Circuit één van de twee sessies voor zijn rekening nam (alleen Max Verstappen was in allebei de sessies van de openingsdag actief) veruit de meeste rondjes reed, was daarvan een eerste indicatie.

Of hij al meteen profijt voelde van zijn gegroeide spiermassa, leek vrijdagochtend dan ook een retorische vraag, maar het leverde een leuke anekdote op. ,,Nou, ik heb wel een klein probleem met mijn pak”, vertelde de 28-jarige Nederlander lachend. ,,Ik heb een pak gekregen voor alle fotoshoots en dat is daarna gewassen. Maar daar pas ik nu bijna niet meer in. Ik ga tijdens deze tests één pak gebruiken, zodat ik volgende week vier nieuwe heb en ze niet elke keer gewassen hoeven te worden.”

Of hij daadwerkelijk te gespierd is geworden voor zijn race-overal of dat de stof gewoon gekrompen is in de was, liet hij knipogend in het midden. Maar op serieuzere toon gaf hij aan dat hij zich goed voelde tijdens zijn eerste uren in de AlphaTauri. ,,De stress en de druk die je ervaart in een Formule 1-auto is nog steeds groot, maar ik voel me fysiek gezien goed voorbereid. De eerste race zal anders zijn dan in Monza, vorig jaar. Ik denk dat ik nu makkelijker uit de auto zal komen.”

