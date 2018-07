Furieuze Verstappen valt al snel uit met motorprobleem, gridstraf dreigt

Door Arjan Schouten Hij probeerde nog wat op zijn stuur, toen de Renault-motor in een veilige stand schoot. Maar al na een paar seconden sommeerde de teamleiding hem om zijn auto maar te parkeren in het gras. Einde oefening. Geen uitslag, nul wk-punten en met een rothumeur op vakantie. ,,Wat een f*cking grap’’, brulde een boze Verstappen over de boordradio, in een bijna complete weggepiepte commentaar vanwege alle schuttingtaal. ,,Kan ik niet gewoon doorrijden? Het kan me geen f*ck interesseren als ik deze motor opblaas." Na de dramatische kwalificatie in de regen was zijn start vanaf P7 nog prima. Meteen schoot hij binnenlangs Pierre Gasly en Carlos Sainz voorbij. Maar na ruim vijf rondes op de Hungaroring, waar hij drie keer eerder altijd de top-5 haalde, zat het er alweer op voor Verstappen.

Na Bahrein, Azerbeidzjan en Engeland was het alweer de vierde uitvalbeurt dit seizoen, voor Verstappen. Na een matige seizoenstart met veel kritiek was er de ommekeer met een derde plaats in Spanje, een derde plaats in Canada, een tweede plaats in Frankrijk en de winst in Oostenrijk. Na negen races had Red Bull Racing met drie zeges net zoveel grands prix gewonnen als Ferrari en Mercedes. Maar waar die twee motoren alleen maar sneller werden in de laatste weken, lijkt Red Bull Racing met de meer en meer haperende Renault-motor de eindsprint naar de zomerbreak juist verloren te hebben. Een uitvalbeurt en vierde plaats in Duitsland voor Verstappen. Een vijfde plaats in Engeland en een uitvalbeurt in Duitsland voor Daniel Ricciardo. Vervolgens ook een confronterende kwalificatie in de regen in Hongarije, waar Red Bull totaal geen vuist kon maken. Zo gaan de Bulls met de nodige kopzorgen de zomerstop in. En met een zeer ongelukkige teambaas Christian Horner. Tegen het Engelse Sky Sports liet hij al tijdens de race weten: ,,We betalen meerdere miljoenen voor een topklasse product, maar iedereen kan zien dat dit product dat absoluut niet is."



Als de zomerstop voorbij is, dreigt Verstappen gelijk de eerste klap te incasseren in zijn 'thuis Grand Prix' in België als hij een gridstraf moet incasseren voor het wisselen van motoronderdelen.