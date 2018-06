Freddo-gate, over een miljoenenbedrijf dat chocoladereepjes uitdeelt als bonus

Allemaal interessant. Maar wat werd door iedereen uit dat schokkende verhaal gefilterd? Natuurlijk de meest futiele, maar in het oog springende anekdote. Die over de Freddo-chocoladerepen die het personeel cadeau zou krijgen bij een goede prestatie.



We hebben het hier over een megabedrijf dat twintig keer wereldkampioen werd. Een Formule 1-team met een jaarlijkse budget van 250 miljoen euro. ,,En dan hebben we alle uren die in een dag passen gewerkt. Geven bloed, zweet en tranen. En worden we beloond met een Freddo-reep van 25 cent per stuk’’, zo mopperde de anonieme bron in de Daily Mail, waar ‘Freddo-gate’ geboren werd. ,,Het management verstrekt ze aan de supervisors, die ze vervolgens onder alle werknemers verdeeld. Strikt één voor iedereen. Zo hadden we bijvoorbeeld in mei twee weken de tijd gehad om het upgrade-pakket voor Spanje te produceren. Allemaal 24/7 gewerkt om de deadline te halen en het was op tijd klaar. Kregen we een week later een Freddo uitgedeeld als ‘bonus’. Supervisors schaamden zich rot om die repen uit te delen.''