Foutloze Max Verstappen schrijft historie op Monza en is eerste F1-coureur ooit met tien zeges op rij

Max Verstappen herschreef op het Italiaanse asfalt van Monza weer eens de geschiedenisboeken van de Formule 1 in een grand prix die vanwege de ongekende winning streak van de Nederlander eeuwigheidswaarde kreeg. Tien zeges op rij, niemand deed het hem voor. ,,Not too bad, not too bad. Tien zeges, dat is een mooie statistiek.”

Vijftien rondjes. Vijftien rondjes lang mocht Ferrari hopen op een gigantische stunt op het eigen asfalt van Monza. Tegen beter weten in, want natuurlijk wisten ook de Italianen dat Max Verstappen op zijn huidige recordjacht niet af te stoppen is. Carlos Sainz hield het al veel langer vol dan verwacht, gestart van pole position. In de zesde ronde knalde hij nog stevig de deur dicht in de eerste bochtencombinatie, toen Verstappen begon aan te dringen. Maar negen rondjes later was er geen houden meer aan toen de Spanjaard zich op dezelfde plek lichtjes verremde. Met meer snelheid kon de geduldige Verstappen, die eerder al had gezien dat Sainz ‘begon te glijden’ optimaal profiteren.

De tienduizenden tifosi op de tribunes van Autodromo di Monza waren al voorzichtig gaan fantaseren over een stunt, nooit reed er immers zo lang een niet-Red Bull coureur vooraan het veld, dit seizoen. Een prestatie van formaat van Sainz. Maar de winning streak van Verstappen na negen zeges slopen? Echt niet. Toen Verstappen eenmaal langs de snelste Ferrari schoot, ebde ook meteen alle spanning weg over de vraag wie zou winnen. Als een heel hard opgeblazen scharlaken rode ballon die bij de eerste de beste aanraking al klapte.

Volledig scherm Max Verstappen steekt tien vingers in de lucht nadat hij historie heeft geschreven in de Formule 1. © ANP

Straaljager

Als een straaljager liep de RB19 van Verstappen vervolgens uit de schootsafstand van de drs van Sainz, waarna de Ferrari’s maar besloten de Spanjaard als eerste binnen te halen. Een undercut in gedachten? Wellicht, maar met de kordate reactie aan de pitmuur bij Verstappen ging ook die rode vlieger niet op.

Hoe symbolisch, de enige die Verstappen op weg naar een bijzonder Formule 1-records vervolgens nog in zijn vizier kreeg was nota bene oervijand Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen die als langste buiten was gebleven op zijn eerste setje rubber. In een interview schoot Hamilton deze week nogal stevig uit de hoek toen het over de teamgenoten van Verstappen (‘de mijne bij Mercedes waren allemaal beter’) ging. Het klonk als spierballentaal, zo aan de vooravond van een potentiële recordrace van Verstappen. Maar daar bleef het ook bij, want op het asfalt is de Brit nu totaal niet opgewassen tegen de Limburger. Die dwarrelde op vers rubber zo voorbij, op naar de leiding, precies halverwege de wedstrijd.

De tweede helft van de Italiaanse grand prix reed Verstappen eenzaam als zo vaak ver voor de rest. Op naar zege nummer tien, na achtereenvolgens winst in Miami, Monaco, Barcelona, Montréal, Spielberg, Silverstone, Boedapest, Spa en Zandvoort. Ver voor teammaat Sergio Pérez, die in het slot van de race de elkaar betwistende Ferrari-coureurs nog verwees naar P3 (Sainz) en P4 (Charles Leclerc). ,,Not too bad, not too bad. Tien zeges op rij, dat is een mooie statistiek”, vierde Verstappen het succes ingetogen. Om daar later aan toe te voegen: ,,Ik had nooit gedacht dat tien mogelijk was, maar ik ging er natuurlijk wel voor. Dat maakte het nog veel leuker vandaag. Ik probeerde geduldig te zijn, kon al snel zien dat ze worstelden met achterbanden, dus ik moest mijn moment afwachten en daarna kon ik mijn eigen race rijden.”

Bekijk hoe Verstappen langs Sainz snelt.

Record van Vettel

,,Tien zeges op rij Max, je staat op eenzame hoogte”, zo feliciteerde Christian Horner Verstappen over de boordradio. Tien jaar terug riep de teambaas dat ook al over de radio tegen Sebastian Vettel, die eind 2013 negen keer op rij won namens dezelfde stal. Vervolgens begon het hybride tijdperk, waar Mercedes heerste. Lang duurde de zoektocht van de Bulls op de weg terug naar succes. Maar met Verstappen staat de formatie weer waar het begin vorig decennium ook stond. Aan de top en misschien nog wel sterker dan toen. Want er is werkelijk geen reden te verzinnen waarom Verstappen van zijn serie van tien zeges over twee weken geen elf maakt in Singapore. En waarom zou Red Bull Racing, na het zesde één-tweetje van het seizoen, niet als eerste team ooit alle races in één seizoen kunnen winnen, nu ze op veertien uit veertien staan?

Voer voor de nabije toekomst. Na Monza dreunt vooral die serie van tien van Verstappen even na. De geschiedenis van de snelste sport van de wereld is herschreven. Iets om trots op te zijn, onderschreef de Limburger zelf al voor de race. ,,Heel veel statistieken zijn moeilijk te vergelijken. Totaal andere generaties, auto’s, motoren. Maar heel veel races achter elkaar winnen is gewoon altijd moeilijk als team zijnde. En daar mag je ook best trots op zijn. Constant presteren, dat blijft uiteindelijk heel lastig in de Formule 1. Ook als je vooraan rijdt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Verstappen wint! Ronde 50/51 Het tempo van Verstappen zakt wat in, maar hij is bezig aan zijn laatste ronde. Ronde 46/51 En het wordt een ééntweetje voor Red Bull, want Pérez neemt de tweede plaats over van Sainz. Het wordt even stil bij de tifosi op de tribunes. Ronde 43/51 Een historische middag voor Verstappen. Hij is op weg naar zijn tiende zege op rij en gaat Vettel uit de recordboeken verdringen. En de derde wereldtitel is nu wel erg dichtbij. Van Sainz komt geen enkele dreiging meer. De Spanjaard, die op het begin nog zo dapper zijn koppositie verdedigde, geeft al 12 seconden toe. Ronde 40/51 Verstappen loopt gestaag verder weg en ziet het verschil al oplopen tot bijna 10 seconden. Sainz is al lang niet meer bezig met de zege, maar moet er alles aan doen om Pérez achter zich te houden in de strijd om de tweede plaats. Ronde 35/51 Pérez hoopt het Red Bull-feest compleet te maken door voor een één-tweetje te zorgen. Hij zit nu binnen DRS-afstand van Sainz. Ronde 32/51 Geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, die steeds wat verder wegrijdt bij Sainz. De spanning ligt vooral in de strijd om de andere podiumplaatsen, want Pérez heeft de derde plaats overgenomen van Leclerc. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ronde 29/51 De snelste raceronde voor Verstappen, waardoor hij Sainz nu al op ruim 5 seconden heeft gezet. Leclerc en Pérez rijden vlak achter de Spanjaard op de plaatsen 3 en 4. Ronde 27/51 Ook Verstappens teamgenoot Pérez is bezig aan een prima race, maar zit nog achter de Ferrari's van Sainz en Leclerc. Hamilton komt nu eindelijk naar binnen en valt vooraan weg. Ronde 25/51 Piastri komt naar binnen en Hamilton wordt door Verstappen voorbijgesneld. De Nederlander rijdt nu dus weer écht aan de leiding en kan, als er geen onverwachte dingen meer gebeuren, in recordtempo richting zijn tiende zege op rij. Ronde 22/51 Maar daar is ook de pitstop van Pérez, waardoor Piastri nu vooraan rijdt. Virtueel heeft Verstappen de leiding nog in handen, want de coureurs voor hem moeten nog naar binnen voor verse banden. Ronde 21/51 Pitstop Verstappen! Ook Verstappen komt naar binnen, voor een setje harde banden. Hij komt net voor Sainz terug de baan op. Pérez is nu de nieuwe leider in de race, maar de Mexicaan moet nog naar binnen komen. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ronde 20/51 Sainz komt al naar binnen voor een pitstop. De Spanjaard komt als nummer 9 weer terug de baan op. Ronde 18/51 In vrije lucht slaat Verstappen meteen een mooi gat. Hij heeft Sainz al op ruim 4 seconden gezet. Wie kan hem nog van die tiende overwinning op rij houden? Ronde 15/51 Nu lukt het wel! Sainz verremt zich een beetje en Verstappen profiteert meteen! De Nederlander neemt de leiding in de race. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ronde 14/51 Een heerlijk gevecht tussen Sainz en Verstappen om de koppositie. © ANP Ronde 11/51 'Ze hebben een verdomd hoge topsnelheid', concludeert Verstappen. Toch volgt de Nederlander nog altijd op slechts een halve seconde van Sainz, terwijl hij Leclerc (die op de derde plaats ligt) op meer dan een seconde en dus buiten DRS heeft gereden. Ronde 8/51 Verstappen blijft de druk opvoeren richting Sainz. Het lijkt een kwestie van tijd voordat hij er voorbij gaat, maar Sainz verdedigt zijn positie als een leeuw. Ronde 6/51 Daar is de aanval van Verstappen, maar Sainz doet de deur vakkundig dicht. De Spanjaard is van plan om in de thuisrace van Ferrari zijn huid duur te verkopen. Dat was 'naughty’, zegt Verstappen over de boordradio. Sainz krijgt juist complimenten 'good move', zo klinkt het bij Ferrari. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ronde 4/51 Verstappen zet de snelste raceronde neer en rijdt in de slipstream van Sainz. Gaat hij zo zijn DRS gebruiken om er voorbij te snellen?

laad meer

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.