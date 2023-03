Forse boete Nelson Piquet, schoonvader van Max Verstappen, na opmerkingen over Lewis Hamilton

De Braziliaanse oud-coureur Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, moet een boete van 5 miljoen Braziliaanse reaal betalen vanwege racistische en homofobe opmerkingen over Lewis Hamilton. Vier mensenrechtenorganisaties hadden de 70-jarige Piquet aangeklaagd. Een Braziliaanse rechtbank bepaalde dat de schoonvader van Max Verstappen een schadevergoeding van omgerekend bijna 900.000 euro moet betalen. Dat geld gaat naar fondsen die zich inzetten voor gelijkheid en inclusiviteit.

Piquet zou beledigende opmerkingen over Hamilton gemaakt in een podcast die in november 2021 werd opgenomen, maar pas vorig jaar zomer naar buiten kwam. Piquet gaf daarin zijn mening over de botsing tussen Hamilton en Verstappen in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Verstappen, die een relatie heeft met Piquets dochter Kelly, crashte hard en moest zelfs voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Piquet gebruikte in de podcast een woord over Hamilton dat in Brazilië als racistisch wordt beschouwd. Hij ontkende zelf wel dat het zo bedoeld was. In een fragment dat later opdook, maakte Piquet ook homofobe opmerkingen over de Britse coureur die zeven wereldtitels veroverde.

De Braziliaan, wereldkampioen in 1981, 1983 en 1987, bood excuses aan voor zijn ,,ondoordachte” opmerkingen. De organisatie van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA veroordeelden de uitlatingen van de Braziliaan. Hamilton noemde het “een ouderwetse manier van denken die geen plaats verdient in onze sport”.

Verstappen nam het op voor zijn schoonvader. ,,Ik ken Nelson goed en heb al heel wat tijd met hem doorgebracht en hij is absoluut geen racist”, zei de Nederlander toen de zaak afgelopen zomer naar buiten kwam. ,,Hij is een aardige en relaxte kerel, maar hij had dat woord niet moeten gebruiken. Het is beledigend en zeker in de huidige tijd kan dat echt niet meer.”

