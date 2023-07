Formule 1 | Zo laat komt Max Verstappen in actie bij Grand Prix van België

Is Nyck de Vries te snel geslachtof­ferd in Formule 1? ‘Mentaal is dit superzwaar’

Dat Nyck de Vries al na tien races zijn stoeltje in de Formule 1 is kwijtgeraakt, leidt tot discussie. Is hij niet te snel geslachtofferd? Ervaringsdeskundigen Giedo van der Garde en Robert Doornbos geven hun mening en advies aan de 28-jarige Nederlander.