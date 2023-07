Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries vandaag in actie op Silverstone

Max Verstap­pens teamgenoot Sergio Pérez vlak voor GP Oostenrijk ziek

De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez is ziek geworden in aanloop naar de Grote Prijs van Oostenrijk. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing ontbreekt om die reden donderdag op de mediadag op het circuit in Spielberg, meldt het team.