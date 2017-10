'Formule 1 wil GP van Nederland op stratencircuit in Amsterdam of Rotterdam'

Ferrari: Onderdeeltje van 59 euro zat ons dwars in Japan

9 oktober Ondanks een serie recente tegenvallers in de Formule 1 is het moreel bij Ferrari nog redelijk hoog. ,,Het seizoen is nog niet verloren. Er valt voor ons nog genoeg te winnen'', benadrukte topman Sergio Marchionne. ,,Over geluk of pech wil ik niet praten. Daar geloof ik niet in. Het belangrijkste is dat we het vertrouwen niet verliezen dat we eerder dit seizoen hebben opgebouwd.''