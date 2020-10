Formule 1-record boeit Räikkönen niet: ‘Zou echt geen idee hebben’

,,Dat boeit me eerlijk gezegd niet zo”, zegt Räikkönen, die niet voor niets de bijnaam ‘The Iceman’ draagt. ,,Als iemand me zou vragen hoeveel races ik heb gereden, dan zou ik echt geen idee hebben. Ik ben hier omdat ik van racen houd. Ik geniet daar nog steeds van.”

Hamilton had in Sotsji het recordaantal zeges van Michael Schumacher in de Formule 1 kunnen evenaren, maar de Brit bleef steken op negentig. Zondag krijgt Hamilton een nieuwe kans om zijn 91ste overwinning binnen te halen. De kopman van Mercedes is ook hard op weg om Schumacher te evenaren als recordkampioen in de Formule 1. Hamilton koerst vrijwel onbedreigd af op zijn zevende wereldtitel.

Räikkönen debuteerde in 2001 in de Formule 1. Zes jaar later werd hij in een Ferrari wereldkampioen. Het ziet er naar uit dat de Fin zijn contract bij Alfa Romeo weer met een jaar gaat verlengen. Mogelijk krijgt hij Mick Schumacher, de ‘zoon van’, komend seizoen naast zich. De 21-jarige Duitser mag vrijdag in de eerste vrije training voor de GP van de Eifel al in een Alfa Romeo-bolide rijden.