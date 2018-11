'Formule 1-race van Hanoi in 2020'

,,De stad Hanoi heeft van de FIA de rechten gekregen om een Formule 1-race te organiseren vanaf april 2020", staat volgens de Franse krant L'Équipe in een officiële brief van de FIA aan de Vietnamezen. Het zou gaan om een stratenrace in Hanoi.



Directeur Chase Carey van de Formule 1 had zich eerder in de zomer al enthousiast uitgelaten over de mogelijkheid van een race in het land in het zuidoosten van Azië. De Grote Prijs van Maleisië verdween dit seizoen van de kalender. Met een GP in Vietnam komt er in 2020 mogelijk weer een race in Azië terug.