‘Formule 1 moet niet dezelfde fouten maken als in Melbourne’

Door Arjan Schouten



Nog altijd hoopt de Formule 1-top op zeker 15 grands prix uit te komen, als racen weer kan. Maar naast al dat optimisme, klinkt ook een steeds realistischer geluid door vanuit de top van de sport. Zo waarschuwt de Italiaan Angelo Sticchi Damiani dat voorzichtigheid geboden is bij het herplannen van seizoen 2020. ,,We kunnen het ons niet veroorloven om dezelfde fouten te maken zoals in Australië, toen de GP werd afgezegd met het publiek al bijna op de baan’’, zo benadrukt de president van de Automobil Club Italia (ACI) in de Gazzetta dello Sport. ,,Dat weekend heeft iedereen geld en veel tegenslag gekost, van de lokale organisatie tot de teams en de Formule 1. Nu opnieuw beginnen en straks weer gedwongen worden om te stoppen, dat zou een regelrechte ramp zijn.’’

Sticchi Damiani, ook vice-president van de FIA, beseft dat de honger naar races groot is bij de autosportfans. Maar hij hamert ook op de voorbeeldfunctie die de sport heeft. ,,We maken een situatie van grote onzekerheid door en op dit moment moeten we daarom voorzichtig en aandachtig handelen. De prioriteit is te begrijpen wat er gebeurt in de landen waar de races worden gehouden. Bijvoorbeeld Italië en Groot-Brittannië, waar de meeste mensen in de paddock vandaan komen.’’

Optie

De sportleiding denkt aan het hervatten van de competitie achter gesloten deuren, wat in Oostenrijk en Engeland een optie zou kunnen zijn in juli. De vraag is echter welke races daarna volgen, om zo de nodige continuïteit in de kalender te behouden. De situatie in landen als Spanje en Italië nodigt nog lang niet uit om een race te organiseren. En ook in België zijn grote evenementen tot en met 31 augustus geen optie. Of Zandvoort terug kan keren op de kalender in bijvoorbeeld augustus, hangt af van de nieuwe maatregelen die Mark Rutte volgende week aankondigt.