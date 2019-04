‘Formule 1 is zó groot, daar kijk je als schaatser jaloers naar’

Door Arjan Schouten



Hoe lang volg jij de Formule 1 al?

Mark Tuitert: ,,Van jongs af aan eigenlijk al wel. Zeker in mijn pubertijd hield ik het goed in de gaten. Damon Hill tegen Michael Schumacher. De laatste seizoenen van Ayrton Senna. Ik heb het altijd wel intensief gevolgd, alleen is het tijdens mijn schaatscarrière wel wat weggeëbd. Maar Max Verstappen heeft het de laatste jaren weer helemaal bij me aangewakkerd.’’

Wat vind je zo mooi aan deze sport?

,,De snelheid trok me altijd wel. Het gevaar ook. De auto’s, het geluid. Dat alles moet kloppen, de ultieme perfectie. In die zin zag ik altijd wel gelijkenissen met schaatsen. Formule 1 gaat ook om tijd, snelheid, de perfecte afstelling, racen tegen een tegenstander en racen tegen de klok.’’

Je bezocht vorig jaar in Monza bij de GP van Italië je eerste Grand Prix. Bleek alles zo mooi als je vooraf dacht?

,,Ja. En hoe snel het gaat, krijg je pas echt goed mee als je er zelf op zit, op de tribune. Die entourage eromheen ook, prachtig. Alles is tot in de puntjes geregeld, alle coureurs zijn zo relaxt en toegankelijk. Wil je het in de autosport maken, dan moet je ook communicatief en commercieel de boel voor elkaar hebben. Deze sport is wereldwijd zo enorm groot. Er kijken zoveel mensen naar op tv. Daar kijk je wel eens jaloers naar als schaatser. Deze sport wordt gerund als een bedrijf en de coureurs gaan daar in mee. Max die tien minuten voor vertrek nog even relaxed een interviewtje doet, voor hij in de auto stapt. Dat hadden ze bij mij niet hoeven doen, hoor. Vlak voor een 1500 meter.’’

Zelf wel eens geracet op een circuit?

,,Ik heb met Rintje Ritsma wel eens een paar rondjes gedaan op Zandvoort, ja. En ik heb ook wel eens zelf een paar rondjes met een auto gereden. Talent? Mwah, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik vind het heel gaaf, dat gevoel. Die krachten die je voelt in de bochten, dat herken je wel van het schaatsen.’’

Wat verwacht je van Verstappen, dit seizoen?

,,Ik denk dat Max goed genoeg is om wereldkampioen te worden. Maar hij is daar nog niet toe in staat vanwege zijn auto en motor. Meedoen om podium wordt denk ik toch het hoogst haalbare. En dat lijkt me tegelijkertijd ook wel weer het frustrerende van zijn sport. Schaatsen is in die zin wel eerlijker. Als je écht goed bent en je hebt een paar goede schaatsen onder je voeten, dan ben je al een heel eind. Daar ben je niet afhankelijk van machines.’’