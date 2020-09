Formule 1 in Monza voor het eerst zonder 'party mode'

Mercedes domineert de laatste jaren de Formule 1 en ook dit ingekorte seizoen is het niet anders. Lewis Hamilton won al vijf races en startte ook al vijf keer van poleposition. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas pakte twee keer de pole. De vraag is of het afschaffen van de extra paardenkrachten effect zal hebben op de startvolgorde. Mogelijk kan Max Verstappen in zijn Red Bull zonder 'party mode' wel strijden om de eerste startpositie, iets dat hem dit seizoen nog niet is gelukt.



Teambaas Toto Wolff van Mercedes denkt dat het wel zal loslopen. "Die 'party mode' is schadelijk voor de motor en als het niet nodig is, gebruiken we hem niet. Dit seizoen hebben we hem zeker niet altijd ingezet", aldus Wolff.