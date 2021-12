Formule 1-circus tot en met 2030 in Abu Dhabi

Zondag vindt in Abu Dhabi de slotrace van het meeslepende seizoen plaats. De laatste race van 2021 in de Formule 1 vindt plaats op een circuit dat fors is aangepast. Van de oorspronkelijke 21 bochten die het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi telde bij de aanleg in 2009, zijn er nog 16 over. Het doel van die aanpassingen: meer snelheid, meer inhaalmogelijkheden en meer wiel-aan-wiel-gevechten.