Formule 1-baas wil weer races in Duitsland en Afrika: ‘Zie geen echte interesse uit Duitsland, ongelooflijk’

,,Vanuit de hele wereld is er zoveel interesse, we kunnen makkelijk op dertig verschillende circuits rijden. We moeten ervoor zorgen dat de traditionele circuits hun plaats behouden. Maar helaas zie ik geen echte interesse uit Duitsland om weer deel uit te maken van de Formule 1-kalender. Dat is heel jammer en eigenlijk zelfs ongelooflijk”, zei Domenicali tegen Sport1. Met de coureurs Sebastian Vettel en Mick Schumacher en het topteam Mercedes heeft de Formule 1 volgens Domenicali genoeg Duitse invloeden om een grand prix te rechtvaardigen.

De Italiaan, eerder teambaas bij Ferrari, gaat de komende maanden in gesprek met de eigenaren van circuits als de Nürburgring en Hockenheim. ,,En ook met mogelijk andere geïnteresseerde partijen. Het moet een open discussie worden, om te peilen hoe de Formule 1 kan terugkeren naar Duitsland.”

De kalender voor dit seizoen bestaat uit 23 grands prix, één meer dan afgelopen jaar. De laatste race op Duitse bodem was in 2020 de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring. Een jaar eerder werd voor het laatst geracet op Hockenheim. Vanwege financiële problemen zijn beide circuits van de kalender verdwenen.

Afrika

Domenicali wil met de Formule 1 ook graag terug naar Afrika. ,,Een comeback in Afrika, of het nou in het noorden of het zuiden is, zou geweldig zijn. Hoe snel we dat voor elkaar krijgen, hangt ook af van de situatie rondom het coronavirus.” De laatste grand prix op het Afrikaanse continent was in 1993 in Zuid-Afrika.

De Formule 1-baas zegt uit te kijken naar een nieuw duel om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. ,,Maar ik hoop ook dat andere coureurs zich kunnen mengen in die strijd. We hebben zoveel jonge en getalenteerde coureurs, het veld is extreem sterk. De vraag is of met de nieuwe auto’s meer coureurs kunnen meedoen om de overwinningen en de wereldtitel.”

