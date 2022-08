Formule 1-baas is stellig: ‘Er zal geen race meer zijn in Rusland’

,,Ik heb altijd gevonden dat je nooit ‘nooit’ moet zeggen”, zei Stefano Domenicali tegen Sport Bild. ,,Maar in dit geval durf ik te zeggen dat we niet langer met ze zullen onderhandelen. Er zal geen Formule 1-race meer zijn in Rusland.”

Alexei Titov, de baas van de Russische GP-promotor ANO Rosgonki, verwacht ondertussen geld van de Formule 1 vanwege de gemaakte kosten. ,,Deze schuld bestaat, het is bevestigd en ons standpunt hierover is ongewijzigd”, vertelde hij aan het Russische persbureau Tass. ,,We verwachten een terugbetaling, ongeacht het huidige standpunt van het management van de Formule 1 over het houden van races in de Russische Federatie.”