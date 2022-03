Formule 1-analyticus Ralf Schumacher verlaat Saoedi-Arabië na raketaanval: ‘Wat doet iedereen hier nog?’

Ralf Schumacher gaat de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet vanaf het circuit in Djedda voor de Duitse televisie analyseren. De oud-coureur heeft besloten het land te verlaten na een raketaanval van gisteren op een oliedepot in de buurt van het circuit.

,,Dit is toch niet normaal meer”, zei de Duitser tegen internationale media. ,,Als het echt een aanval is, dan verbaast het me echt wat iedereen hier nog doet. Dan moet je toch alle spullen pakken en vertrekken? Ik doe de analyse wel vanuit Duitsland. Misschien ben ik nog wel op tijd voor de derde vrije training die om 15.00 uur begint.”

De leiding van de Formule 1 en autosportfederatie FIA maakten eerder vandaag in een gezamenlijk statement duidelijk dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewoon doorgaat. De mededeling volgt na een reactie van directeur Stefano Domenicali van de Formule 1, die gisteren laat al liet weten dat de race niet wordt afgelast.

Oliedepot

Domenicali sprak uren met bezorgde coureurs en teambazen, na een raketaanval op een oliedepot in de buurt van het circuit in Djedda. Volgens hem hebben de plaatselijke autoriteiten de veiligheid van iedereen gegarandeerd. De Formule 1 en FIA bevestigen dat in een statement.

Vanmorgen waren er vanaf het circuit nog steeds rookwolken te zien rond de plek waar de aanslag heeft plaatsgevonden. De derde vrije training begint zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie gaat vanaf 18.00 uur van start.

Rebellen

Rebellen uit Jemen voerden vrijdag tijdens de eerste vrije training een raketaanval uit op een complex van het staatsoliebedrijf Aramco, op zo’n 10 kilometer afstand van het circuit. Een dikke rookwolk verspreidde zich door de lucht en was goed te zien vanaf het stratencircuit in Djedda.

Max Verstappen was tijdens de eerste vrije training een van de eersten die merkte dat er wat aan de hand was. ,,Het ruikt verbrand. Is dat mijn auto?”, riep de wereldkampioen van Red Bull via de radio naar de pits.

