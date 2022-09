Finish achter safetycar brengt herinneringen naar boven bij Hamilton: ‘Deze keer wel de regels gevolgd’

De Grand Prix van Italië eindigde zondag in een anticlimax door te finishen achter de safetycar . En dat deed Lewis Hamilton terugdenken aan de beslissende race van vorig jaar in de strijd om het het wereldkampioenschap, toen de wedstrijdleiding juist besloot de race nog wél te hervatten.

,,Het brengt zeker herinneringen naar boven”, reageerde de Mercedes-coureur. ,,Zo zijn de regels toch? Slechts één keer in de geschiedenis van de sport hebben ze de regels niet zo gehanteerd als vandaag. En dat heeft toen het resultaat van het kampioenschap veranderd. Maar het is nu eenmaal wat het is.”

Tijdens de laatste race van 2021, de Grote Prijs van Abu Dhabi, besloot toenmalig wedstrijdleider Michael Masi na een crash alle achterblijvers tussen leider Hamilton en Max Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. Verstappen profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton nog in, waardoor niet de Brit maar de Nederlander wereldkampioen werd. Masi werd niet veel later vervangen.

Op het circuit van Monza kwam zondag de safetycar de baan op toen McLaren-coureur Daniël Ricciardo in de slotfase uitviel. Omdat de auto niet snel genoeg weggetakeld kon worden, volgde er geen herstart meer. Daardoor reed Verstappen, die de leiding in handen had, onbedreigd naar de overwinning.

,,Er zal kritiek zijn op de raceleiding, maar deze keer hebben ze zich keurig aan de regels gehouden”, deelde Mercedes-teambaas Toto Wolff de mening van Hamilton. ,,Misschien hadden ze nog een ronde eerder kunnen ingrijpen, maar dit is zoals het hoort te gaan.” Hamilton eindigde in Monza als vijfde, teamgenoot George Russell mocht als nummer drie naar het podium.

Teambaas Verstappen: ‘Jammer dat het zo eindigt’

Christian Horner, teambaas van Red Bull, was ondanks de zege van Verstappen juist niet te spreken over de manier waarop de race eindigde. ,,Ze hadden meer dan genoeg tijd om de wedstrijd weer op gang te brengen. Dit is niet de manier waarop we willen winnen.”

,,Het is iets waar we al jaren over praten. We moeten een race op een goede manier afsluiten. En er was nog genoeg tijd om te racen.” Horner denkt dat Verstappen ook bij een herstart de overwinning gegrepen zou hebben. ,,We hadden de snellere auto en hadden de race graag op de baan willen winnen. We delen de teleurstelling van de fans. Dit is het tegenovergestelde van wat er in Abu Dhabi is gebeurd.”

Bij Ferrari was de verontwaardiging dat er geen herstart meer volgde nog groter. Charles Leclerc, die op de tweede plaats lag, zag door de safetycar zijn achterstand op Verstappen verdampen. Door de beslissing van de wedstrijdleiding kreeg hij echter geen kans meer om een ultieme aanval te plaatsen en zo de thuisrace van Ferrari te winnen.

,,Vandaag was aan alle voorwaarden om de race opnieuw te starten voldaan”, klaagde teambaas Mattia Binotto. ,,Ik weet niet waarom ze zo lang hebben gewacht. De FIA was aan het slapen, misschien zijn ze nog niet klaar om met deze situaties om te gaan.”

Volgens Binotto hoeven de huidige regels daarvoor niet eens aangepast te worden. ,,Ik ben vooral teleurgesteld dat het zo lang het duurde voordat ze een beslissing namen en de auto’s tussen de safety car en de leider besloten los te laten. Dat kan ik gewoon niet begrijpen.”

Onbevredigend einde

Ook in de buitenlandse media wordt gesproken over een onbevredigend einde van de race. ,,Bij een incident in de laatste vijf ronden zou er eigenlijk een regel moeten zijn dat er automatische een rode vlag volgt, en daarna een staande start”, schrijft Sky Sports. ,,Dit was voor ons allemaal een anticlimax. Maar was dit rechtvaardiger dan de beslissing in Abu Dhabi? Dat zeker.”

Volgens het Duitse Bild is er vooral sprake van een gebrek aan transparantie. ,,Wat je ook van Masi vond, hij handelde snel en stond voor zijn beslissingen. Na een race stelde hij zich open voor vragen van journalisten. De huidige wedstrijdleiders Niels Wittich en Eduardo Freitas zijn net geesten. Niemand hoort iets van ze.”

Gazzetta dello Sport snapt de teleurstelling van het publiek, maar denkt niet dat de uitkomst van de race anders zou zijn geweest bij een herstart. ,,Max Verstappen was de onbetwiste winnaar”, schrijft de Italiaanse sportkrant. ,,Er is niets te doen tegen deze onstuitbare kampioen. Na de overwinning vanaf de tiende positie in Boedapest en die vanaf de veertiende plek in Spa voegde hij nog een parel aan zijn collectie toe.”

