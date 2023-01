FIA-voorzitter niet happig op miljardenbod voor Formule 1: ‘Gebruik gezond verstand’

Persbureau Bloomberg meldde onlangs dat die investeerders hebben geprobeerd de Formule 1 voor 20 miljard dollar te kopen van de Amerikaanse eigenaar Liberty Media. Het bod is naar verluidt afgewezen, maar volgens Bloomberg zal er later dit jaar een nog veel hoger bod worden uitgebracht vanuit Saudi-Arabië.

Liberty Media nam de Formule 1 in 2017 voor een bedrag van ruim 4 miljard dollar over van de Brit Bernie Ecclestone en is erin geslaagd de populariteit van de hoogste autosportklasse flink te doen toenemen. Mede dankzij de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ is een jonge generatie enthousiast geworden over de races en het wel en wee van de Formule 1-coureurs.