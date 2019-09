FIA verbiedt Kviat om speciale helm te dragen bij thuisrace

vrije training 3 Verstappen bezorgt team nog wat werk, Leclerc de snelste

12:24 Max Verstappen is in de derde en laatste vrije training niet verder gekomen dan de vijfde tijd in Sotsji. De Nederlander kon geen volledige snelle run doen en eindigde met zijn 1.34,227 op anderhalve seconde van Charles Leclerc (1.32,733). Verstappen heeft zijn monteurs nog wel wat werk bezorgd richting de kwalificatie vanmiddag.